ESCLUSIVA IPG – Fabrizio Biasin: "Conte non credeva in questa Inter. Errore in Milan-Spezia decisivo per lo scudetto? Capisco i tifosi rossoneri, ma non mi aspetto ribaltoni"

Il Pallone Gonfiato ha avuto il piacere di Intervistare il noto giornalista Fabrizio Biasin facendo il punto sulla corsa scudetto e sull'ultimo scontro a distanza per il titolo in programma...

