Dimenticare tutto e concedersi un weekend romantico al Castello di San Gaudenzio

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 maggio 2022) Alle porte di Voghera, nella splendida cornice naturalistica dell’Oltrepò, ildi Sanè il luogo dove è facile, in qualsiasi stagione, lo stress della vita quotidiana. Antico fortino risalente al XIV secolo, completamente ristrutturato in modo da offrire ogni comodità ai suoi ospiti, ha mantenuto la propria anima elegante e romantica e si presenta come un luogo incantato in cui festeggiare un matrimonio da favola. Intorno al, un parco secolare, con un curato giardino all’italiana, costituisce un ambiente idilliaco dove accogliere amici e parenti e condividere la gioia di momenti speciali. Ma ildi Sanè la destinazione ideale anche per una vacanza estiva o per un tranquillo, anche se breve, soggiorno nella stagione primaverile o ...