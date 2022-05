De Roon | «Parlare di stagione fallimentare mi sembra esagerato Non mi piace quando si parla di fine ciclo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 maggio 2022) All’Atalanta è ancora possibile qualificarsi in una competizione europea, Conference o Europa League, ma dipenderà dai risultati delle altre squadre impegnate nella lotta. Venerdì sera si gioca Torino-Roma: la Roma precede di un punto la squadra di Gasperini, se dovesse vincere diventerebbe irraggiungibile per i nerazzurri e a quel punto la lotta per entrare in Europa si restringerebbe alla sfida a distanza con la Fiorentina (appaiata all’Atalanta a 59 punti ma avvantaggiata dagli scontri diretti). La Gazzetta dello Sport intervista Marten De, centrocampista dell’Atalanta. «Forse è meglio così: gli altri anni eravamo padroni del nostro destino e abbiamo perso l’ultima… Magari avremo meno pressione». Il campionato dice che anche chi non ha più obiettivi non regala nulla. «Eh sì: non è più “Ok, abbiamo finito”, ma semmai “Facciamoci vedere, che magari qualcuno ci ...