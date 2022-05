Ddl concorrenza, cosa c’è nel provvedimento che fa infuriare Draghi (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Ci sono stati altri momenti in cui il premier Mario Draghi ha richiamato all’ordine la sua maggioranza. Più o meno plateali e più o meno rischiosi per la tenuta del governo. Ma il doppio passaggio di ieri e oggi sul ddl concorrenza, prima con il Cdm lampo per autorizzare la fiducia sul provvedimento e poi con la lettera al presidente del Senato Elisabetta Casellati per sbloccare i lavori parlamentari, segna un salto di qualità nella dialettica con le forze politiche che dovrebbero sostenerlo e che invece agli occhi del premier continuano a litigare come se non ci fossero scadenze inderogabili. Draghi, prima ancora che dei contenuti, questa volta fissa un paletto che ammette poche repliche: “Il governo, nel rispetto delle prerogative parlamentari, deve rappresentare che, senza una sollecita definizione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Ci sono stati altri momenti in cui il premier Marioha richiamato all’ordine la sua maggioranza. Più o meno plateali e più o meno rischiosi per la tenuta del governo. Ma il doppio passaggio di ieri e oggi sul ddl, prima con il Cdm lampo per autorizzare la fiducia sule poi con la lettera al presidente del Senato Elisabetta Casellati per sbloccare i lavori parlamentari, segna un salto di qualità nella dialettica con le forze politiche che dovrebbero sostenerlo e che invece agli occhi del premier continuano a litigare come se non ci fossero scadenze inderogabili., prima ancora che dei contenuti, questa volta fissa un paletto che ammette poche repliche: “Il governo, nel rispetto delle prerogative parlamentari, deve rappresentare che, senza una sollecita definizione ...

