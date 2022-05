Con quanti punti si trova Berrettini dopo Wimbledon? Proiezione ranking dopo decisione Atp (Di venerdì 20 maggio 2022) La decisione di Atp (alla quale potrebbe unirsi anche la Wta) di non conteggiare i punti a Wimbledon in seguito alla decisione di escludere i giocatori russi e bielorussi rischia di mettere in grossa difficoltà Matteo Berrettini. Con quanti punti si troverà l’azzurro prima della stagione su cemento americano? Andiamo a scoprire la possibile Proiezione del ranking. Il tennista romano, infatti, per infortunio ha saltato diversi tornei in Primavera, tra cui il Roland Garros, e da finalista perdente della scorsa edizione dello Slam su erba vede volare via dei punti ulteriori, 1200, dopo i 360 persi per via dell’assenza a Parigi. A questi si aggiungono i 500 punti del ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ladi Atp (alla quale potrebbe unirsi anche la Wta) di non conteggiare iin seguito alladi escludere i giocatori russi e bielorussi rischia di mettere in grossa difficoltà Matteo. Consi troverà l’azzurro prima della stagione su cemento americano? Andiamo a scoprire la possibiledel. Il tennista romano, infatti, per infortunio ha saltato diversi tornei in Primavera, tra cui il Roland Garros, e da finalista perdente della scorsa edizione dello Slam su erba vede volare via deiulteriori, 1200,i 360 persi per via dell’assenza a Parigi. A questi si aggiungono i 500del ...

