Commisso | «Samp? Altre gare così e rischierei l’infarto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 maggio 2022) Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato dagli Stati Uniti facendo il punto della situazione sul finale di stagione Intervenuto in collegamento dagli Stati Uniti, Roccoha parlato su quel che sarà nell’ultima giornata per la sua Fiorentina: PAROLE – «Con conpartite come quella con ladoriae quindi nessuno mi vedrebbe più. Abbiamo fattomolto buone contro squadre blasonate, Milan, Atalanta, Napoli, Inter e Roma perché possiamo e siamo in grado di giocarcela contro tutti. Ora siamo a un passo da un traguardo che manca da 6 anni a questa società, ai suoi tifosi e alla città. Faccio i complimenti a mister Italiano per il lavoro fatto fino a oggi, sicuro che anche lui vuole raggiungere qualcosa che non ha ...