Calcio | Daspo per 20 tifosi interisti e 2 juventini

(Di venerdì 20 maggio 2022) La questura di Firenze ha emesso 22per alcuniospiti, giunti a Firenze in questa stagione calcistica. Nello specifico sono stati puniti 20 sostenitori dell’Inter, in occasione di alcuni scontri avvenuti lo scorso 21 settembre prima della partita, e duedella Juventus, per via dello striscione esposto il 30 gennaio ai cancelli della curva Fiesole. Lo striscione faceva riferimento all’addio di Vlahovic, recitando le seguenti parole: “Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. a verita’ e’ che non contate un c…o. Viola m…a”. Per quanto riguarda glipuntiti, per via di una guerriglia urbana scatenatasi prima del match con la Fiorentina, si segnala la presenza di un solo un minorenne e poi di persone tra i 17 e i 52 anni. Ad essi sono stati inflitti dei ...

