Atp Ginevra 2022 | Ruud sconfigge Opelka | in finale sfiderà il portoghese Sousa

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 maggio 2022) Saranno Caspere Joaocontendersi il titolo dell’Atp 250 di. Il tennista norvegese, campione in carica, ha superato con il punteggio di 7-6 7-5 il gigante americano Reilly. Vittoria maturata in 1h30? e senza concedere neppure una palla break. Ilha invece disputato un match praticamente perfetto, battendo il francese Richard Gasquet per 6-2 6-2 in una sfida a senso unico.si è aggiudicato entrambi i precedenti, disputati tutti e due sulla terra rossa. In caso di vittoria si porterebbe a soli 5 punti dalla settima posizione del ranking, occupata da Andrey Rublev.è invece già certo di tornare tra i primi 65 del mondo ma sogna di avvicinarsi addirittura alla Top 50. SportFace.