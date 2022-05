Ascolti Tv analisi 19 maggio 2022: Bova travolge Eastwood e Willis. E su Rai1 vale dieci punti in più che su Canale5. Talk: Del Debbio schiera più russi e stacca di 2 punti Formigli (Di venerdì 20 maggio 2022) Ascolti Tv Top: su Rai1 Don Matteo 13 a 5,816 milioni e 31,7%; Soliti Ignoti 4,898 milioni e 24,87%; Tg1 a 4,319 milioni e 25,82% Dopo una settimana di riposo Don Matteo è tornato per due volte a presidiare la prima serata di Rai1 con Raoul Bova, in particolare, a dominare tre serate su sette grazie alla collocazione del mercoledì su Canale 5 con Giustizia per tutti. Giovedì 19 maggio 2022 l’ammiraglia commerciale ha risposto a quella pubblica programmando The Mule, mentre Rai2 ha trasmesso la commedia Tutte le vogliono e Italia1 il drammatico La fredda luce del giorno. Ha dedicato un docufilm a Ezio Bosso, invece, Le cose che restano, la terza rete. Mentre la guerra in Ucraina è rimasta l’argomento chiave dei due Talk di prima serata de La7 e Rete 4, da Paolo Del ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 20 maggio 2022)Tv Top: suDon Matteo 13 a 5,816 milioni e 31,7%; Soliti Ignoti 4,898 milioni e 24,87%; Tg1 a 4,319 milioni e 25,82% Dopo una settimana di riposo Don Matteo è tornato per due volte a presidiare la prima serata dicon Raoul, in particolare, a dominare tre serate su sette grazie alla collocazione del mercoledì su Canale 5 con Giustizia per tutti. Giovedì 19l’ammiraglia commerciale ha risposto a quella pubblica programmando The Mule, mentre Rai2 ha trasmesso la commedia Tutte le vogliono e Italia1 il drammatico La fredda luce del giorno. Ha dedicato un docufilm a Ezio Bosso, invece, Le cose che restano, la terza rete. Mentre la guerra in Ucraina è rimasta l’argomento chiave dei duedi prima serata de La7 e Rete 4, da Paolo Del ...

