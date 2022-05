Wta Rabat 2022, Lucia Bronzetti in semifinale: Parrizas Diaz ko al tiebreak decisivo (Di giovedì 19 maggio 2022) Lucia Bronzetti ha conquistato l’accesso alla semifinale del torneo Wta 250 di Rabat, sulla terra rossa della città marocchina. Un risultato non da poco per l’azzurra, che accede per la prima volta a una semifinale sul circuito maggiore battendo in tre set la spagnola Nuria Parrizas-Diaz (numero 3 del seeding) con il punteggio di 6-1 6-3 7-6(5) dopo due ore e 44 minuti di gioco. L’Italia avrà sicuramente una propria esponente in finale a Rabat, perchè adesso Bronzetti se la vedrà con Martina Trevisan che nel pomeriggio aveva avuto la meglio sull’olandese Rus in due set. IL TABELLONE DEL TORNEO Dopo un primo set dominato senza concedere nemmeno una palla break, Bronzetti ha forse accusato la tensione in avvio di ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022)ha conquistato l’accesso alladel torneo Wta 250 di, sulla terra rossa della città marocchina. Un risultato non da poco per l’azzurra, che accede per la prima volta a unasul circuito maggiore battendo in tre set la spagnola Nuria(numero 3 del seeding) con il punteggio di 6-1 6-3 7-6(5) dopo due ore e 44 minuti di gioco. L’Italia avrà sicuramente una propria esponente in finale a, perchè adessose la vedrà con Martina Trevisan che nel pomeriggio aveva avuto la meglio sull’olandese Rus in due set. IL TABELLONE DEL TORNEO Dopo un primo set dominato senza concedere nemmeno una palla break,ha forse accusato la tensione in avvio di ...

Advertising

News24_it : LIVE Bronzetti-Parrizas Diaz 6-1 3-6 7-6, Wta Rabat 2022 in DIRETTA: l'azzurra lotta e rischia ma vince contro la s… - TV7Benevento : Tennis: Wta Rabat, Bronzetti raggiunge Trevisan in semifinale - - sportface2016 : #Tennis #WTARabat Lucia #Bronzetti centra la prima semifinale in carriera, sarà derby azzurro - sportface2016 : Come e quando seguire il derby tra #Trevisan e #Bronzetti, semifinale del #WtaRabat - OA_Sport : #TENNIS #WTA #Rabat La terra rossa marocchina si tinge d'azzurro e Bronzetti raggiunge in semifinale Trevisan: la r… -