Ucraina: Wfp, 'chiusura porti è dichiarazione di guerra a sicurezza alimentare globale' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "La mancata apertura dei porti in Ucraina è una dichiarazione di guerra alla sicurezza alimentare globale". Lo ha dichiarato il direttore del Programma alimentare mondiale David Beasley nel corso di un incontro sul tema della sicurezza alimentare presso le Nazioni Unite. "È assolutamente essenziale consentire l'apertura di questi porti - ha spiegato - perché non si tratta solo dell'Ucraina. Si tratta dei più poveri tra i poveri del mondo che, mentre parliamo, sono sull'orlo della fame". "La mancata apertura dei porti - ha aggiunto Beasley - causerà carestie che avranno come conseguenza la destabilizzazione delle nazioni, nonché migrazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "La mancata apertura deiinè unadialla". Lo ha dichiarato il direttore del Programmamondiale David Beasley nel corso di un incontro sul tema dellapresso le Nazioni Unite. "È assolutamente essenziale consentire l'apertura di questi- ha spiegato - perché non si tratta solo dell'. Si tratta dei più poveri tra i poveri del mondo che, mentre parliamo, sono sull'orlo della fame". "La mancata apertura dei- ha aggiunto Beasley - causerà carestie che avranno come conseguenza la destabilizzazione delle nazioni, nonché migrazione ...

Advertising

WFP_IT : 'La guerra in Ucraina, oltre a tutte le altre crisi globali, minaccia decine di milioni di persone con insicurezza… - MarziaPasquali : RT @WFP_IT: 'Tra le cose terribili della guerra in #Ucraina c'è che colpisce anche il resto del mondo'. Il perché dal Direttore Esecutivo B… - WFP_IT : 'Tra le cose terribili della guerra in #Ucraina c'è che colpisce anche il resto del mondo'. Il perché dal Direttore… - yoghi1954 : SIRIA. WFP: Fame a livelli storici, milioni di siriani appesi a un filo - paola124291 : RT @michelegiorgio2: #SIRIA. Con anni di conflitto, una grave recessione economica e prezzi alimentari in costante aumento dal 2020, la cri… -