Ucciso a Sheffield | un arresto per l’omicidio del 34enne di Mesagne Sospettato un 18enne per vari agguati fra cui l' omicidio del pizzaiolo pugliese

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 19 maggio 2022) Unè stato arrestato adalla polizia metropolitana. È ritenuto l’assassino di Carlo Giannini,originario diche in Inghilterra viveva per lavoro e che è statoin un parco una settimana fa, all’alba del 12 maggio, accoltellato. Da dettagliare i motivi del. La polizia inglese si appella a potenziali ulteriori testimoni. Da southyorks.police.uk: Detectives investigating a murder in apark last week have made an arrest – with the victim now having also been formally identified. We were called at about 5.05am on Thursday (12 May) by a member of the public to report that they had found the body of a man while walking in Manor Fields Park, off City Road. Carlo Giannini, ...