Tommaso ucciso da un'auto all'asilo. La mamma: 'Ho provato a fermarla con le mani'. Il giallo del freno a mano (Di giovedì 19 maggio 2022) 'Mi sono vista passare la macchina davanti, ho provato a fermarla anche con le mani ma non ci sono riuscita. E l'auto ha colpito i bambini rompendo la recinzione'. Non si dà pace la donna che aveva ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 maggio 2022) 'Mi sono vista passare la macchina davanti, hoanche con lema non ci sono riuscita. E l'ha colpito i bambini rompendo la recinzione'. Non si dà pace la donna che aveva ...

Advertising

pi2py : RT @leggoit: Tommaso ucciso da un'auto all'asilo. La mamma: «Ho provato a fermarla con le mani». Il giallo del freno a mano - lenisa_agostino : @NatalinaUrra Una preghiera per lui e la sua famiglia, ma anche per la famiglia di quella povera donna che porterà… - leggoit : Tommaso ucciso da un'auto all'asilo. La mamma: «Ho provato a fermarla con le mani». Il giallo del freno a mano - tommaso_onofrio : I COMUNISTI NAZISTI MAFIOSI ITALIANI DEL PCI-PDS-PD CONTINUANO A UCCIDERE PER SALVARE IL LORO MALAFFARE! TRA I TANT… - msn_italia : Tommaso morto all'asilo, lo strazio del 12enne figlio della proprietaria dell'auto: «L'ho ucciso io, l'ho ucciso io… -