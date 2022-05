Sport – “Koulibaly non rinnova col Napoli”, Auriemma: “Si inserisce la Juve. Incontro De Laurentiis-Ramadani” (Di giovedì 19 maggio 2022) Calciomercato Napoli, con Kalidou Koulibaly che finisce nel mirino del Barcellona, anche la Juve interessata. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 secondo quanto fa sapere il quotidiano Sport c’è la possibilità che si trasferisca alla corte di Xavi. Il giocatore a 31 anni potrebbe decidere di lasciare il club azzurro. In una recente intervista Koulibaly ha detto che non andrà al contrasto con la società, che se un giorno dovesse andare via lo farà in modo pulito, nel rispetto dei tifosi. Insomma sembrano esserci le avvisaglie per un addio di Koulibaly, con il club blaugrana che è pronto a rifondare la difesa puntando proprio sul senegalese. Auriemma: “Non solo Barcellona, la Juve si inserisce ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 19 maggio 2022) Calciomercato, con Kalidouche finisce nel mirino del Barcellona, anche lainteressata. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 secondo quanto fa sapere il quotidianoc’è la possibilità che si trasferisca alla corte di Xavi. Il giocatore a 31 anni potrebbe decidere di lasciare il club azzurro. In una recente intervistaha detto che non andrà al contrasto con la società, che se un giorno dovesse andare via lo farà in modo pulito, nel rispetto dei tifosi. Insomma sembrano esserci le avvisaglie per un addio di, con il club blaugrana che è pronto a rifondare la difesa puntando proprio sul senegalese.: “Non solo Barcellona, lasi...

