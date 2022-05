Sono un robot e faccio il pesto con il mortaio (Di giovedì 19 maggio 2022) Orgoglio del Made in Italy, alfiere della dieta mediterranea, modello di sostenibilità e di moderna cultura alimentare: il pesto alla genovese ha raggiunto una popolarità e una copertura mediatica senza precedenti. In media, si parla della tipica salsa a base di basilico e aglio circa 400 volte al giorno, nei servizi televisivi e radiofonici, negli articoli di giornale e sui social, oltre la metà delle volte all’estero, in particolare negli Stati Uniti, con ricadute sul turismo e sull’immagine di Genova e della Liguria che non hanno eguali dal punto di vista mediatico. Merito anche del Campionato Mondiale di pesto al mortaio che quest’anno, dopo un’edizione totalmente digitale, torna in presenza ma con la possibilità di seguire contemporaneamente in streaming i momenti clou, come il campionato dei bambini, l’avvio della gara dei 100 e ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 19 maggio 2022) Orgoglio del Made in Italy, alfiere della dieta mediterranea, modello di sostenibilità e di moderna cultura alimentare: ilalla genovese ha raggiunto una popolarità e una copertura mediatica senza precedenti. In media, si parla della tipica salsa a base di basilico e aglio circa 400 volte al giorno, nei servizi televisivi e radiofonici, negli articoli di giornale e sui social, oltre la metà delle volte all’estero, in particolare negli Stati Uniti, con ricadute sul turismo e sull’immagine di Genova e della Liguria che non hanno eguali dal punto di vista mediatico. Merito anche del Campionato Mondiale dialche quest’anno, dopo un’edizione totalmente digitale, torna in presenza ma con la possibilità di seguire contemporaneamente in streaming i momenti clou, come il campionato dei bambini, l’avvio della gara dei 100 e ...

cannedcat : Ricerca: il 23% dei followers di Musk su Twitter sono falsi o robot. - bandagxs : ovviamente ho un cervello se no come potrei star scrivendo questo tweet? tutto un inganno. o forse sono un robot? f… - ontherailaway : @St4tlerWaldorf Non credo, infatti. E su linkedin ci sono account farlocchi, per dire. Forse inserirà la procedura… - dedeloveschim : hanno 22 anni, sono dei ragazzi. non sono dei cazzo di robot senza emozioni. mettetevelo in questa merda di testa c… - Killyger : @Laura88CP 2 anni tardo???? E che caspita, sono bimbi mica robot Io ho tolto il pannolino a 2 ½ ad agosto prima de… -