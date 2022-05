Soleil ha copiato Giulia Salemi per la linea costumi? Interviene Giulia (Di giovedì 19 maggio 2022) Soleil Sorge accusata da alcuni internauti di aver copiato la linea di costumi di Giulia Salemi, che è intervenuta su Instagram “State of Soleil”: si chiama così il brand della sua linea di costumi lanciata in queste ore da Soleil Sorge. La linea di Soleil si ispira agli elementi naturali e cioè all’acqua, all’aria, al fuoco, allo spirito e alla terra. La prima linea è dedicata appunto all’acqua e su questo la ex gieffina e imprenditrice ha detto: “Forza trainante di tutta la natura. L’acqua è dentro di noi, intorno a noi e il nostro tesoro più prezioso di madre terra. Come l’acqua, fluiamo attraverso la vita ricamandoci con altri elementi, mentre ci ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 maggio 2022)Sorge accusata da alcuni internauti di averladidi, che è intervenuta su Instagram “State of”: si chiama così il brand della suadilanciata in queste ore daSorge. Ladisi ispira agli elementi naturali e cioè all’acqua, all’aria, al fuoco, allo spirito e alla terra. La primaè dedicata appunto all’acqua e su questo la ex gieffina e imprenditrice ha detto: “Forza trainante di tutta la natura. L’acqua è dentro di noi, intorno a noi e il nostro tesoro più prezioso di madre terra. Come l’acqua, fluiamo attraverso la vita ricamandoci con altri elementi, mentre ci ...

