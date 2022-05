Rrahmani | «Ai tifosi del Napoli dico | “restate con noi anche quando perdiamo”»

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il difensore del, Amir, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kisscommentando la stagione che si concluderà domenica, con il match contro lo Spezia. “E’ stato un anno in cui abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma con un po’ di fortuna potevamo fare un po’ di più. Ma è andata così e dobbiamo essere felici per il terzo posto e il ritorno in Champions League, è stata una stagione positiva”. Sulla sua stagione: “E’ stata dura, ma al contempo bella. Abbiamo giocato tante partite con lo stadio pieno, io non l’avevo mai visto prima, ed è una cosa molto bella. Sono felice perché questo è stato l’anno in cui ho più giocato in carriera, ho fatto cinquanta partite contandola nazionale ed è il primo anno che mi succede. Quattro gol coldue o tre ...

«C'è rammarico per non aver conquistato lo scudetto, ma la stagione è positiva». Amir Rrahmani promuove i suoi e il Napoli in questa lunga stagione. Ci dispiace, perché anche noi volevamo vincere lo scudetto come i tifosi, essendo noi calciatori che non hanno ancora vinto in carriera.