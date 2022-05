RG azzurre: Giorgi-Zhang, esame Ostapenko per Bronzetti (Di giovedì 19 maggio 2022) La numero uno azzurra, 29esima testa di serie sorteggiata contro la cinese: la romagnola debutta con la lettone, tredicesima favorita del seeding e campionessa nel 2017. Paolini deve vedersela con la rumena Begu: Trevisan trova la britannica Dart Leggi su federtennis (Di giovedì 19 maggio 2022) La numero uno azzurra, 29esima testa di serie sorteggiata contro la cinese: la romagnola debutta con la lettone, tredicesima favorita del seeding e campionessa nel 2017. Paolini deve vedersela con la rumena Begu: Trevisan trova la britannica Dart

