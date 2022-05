Pnrr: Conte, 'mio governo caduto per risorse? Di certo era scomodo' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Il governo Conte due è caduto per non consentirgli di gestire le risorse del Pnrr? "Non sono uno storico o un commentatore, perché è saltato il Conte 2 non sta a me dirlo, sarà la Storia a dirlo, ci sarà tempo per evocare incontri segreti, concertazioni. E' stato un governo scomodo, ha dato voce a chi abitualmente non l'aveva, soprattutto a Palazzo Chigi, ha fatto tante riforme per il rilancio del tessuto produttivo, per la digitalizzazione, per contrastare l'evasione, per tagliare i privilegi della politica. E' un governo che ha sContentato una parte politica che di solito resiste al cambiamento". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando all'evento ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Ildue èper non consentirgli di gestire ledel? "Non sono uno storico o un commentatore, perché è saltato il2 non sta a me dirlo, sarà la Storia a dirlo, ci sarà tempo per evocare incontri segreti, concertazioni. E' stato un, ha dato voce a chi abitualmente non l'aveva, soprattutto a Palazzo Chigi, ha fatto tante riforme per il rilancio del tessuto produttivo, per la digitalizzazione, per contrastare l'evasione, per tagliare i privilegi della politica. E' unche ha sntato una parte politica che di solito resiste al cambiamento". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, parlando all'evento ...

Advertising

TV7Benevento : Pnrr: Conte, 'mio governo caduto per risorse? Di certo era scomodo' - - AngeloWielmi : @zampolex @lageloni Il gioco delle correnti che lei cita in realtà è una spartizione di poteri alla Cencelli ed è o… - GiusyBelfiore : RT @Adnkronos: #Conte ora ai microfoni di Adnkronos, per parlare di #Pnrr, governo e futuro. Qui la diretta live ora: - Adnkronos : #Conte ora ai microfoni di Adnkronos, per parlare di #Pnrr, governo e futuro. Qui la diretta live ora:… - TV7Benevento : **Pnrr: Boccia, 'risorse ottenute e governo Conte caduto, tema che toccherà a storici'** - -