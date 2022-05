Pistocchi ' ' Il calcio non è proprietà di nessuno | a Napoli ancora di più | il calcio è dei tifosi e su ADL' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 maggio 2022): "De Laurentiis sa come gestire un'azienda, scegliere gli allenatori, ma ilnon fa mai un gradino in più per vincere Maurizio, giornalista, è intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre", sulle frequenze di Radio Amore Campania Queste le sue parole: "In questi giorni sono stato in barca a, fino a Nisida. Sono stato sotto Palazzo Donn'Anna, ho provato una porca invidia nei confronti di Mertens. -afferma- De Laurentiis? Purtroppo ha fatto tante cose bene, ma non è empatico. La settimana scorsa ha definito Spalletti un dipendente che lavora bene, ma Moratti, Berlusconi, non hanno mai usato parole del genere. L'uomo ha tanti difetti, ma anche dei pregi. Sa come gestire un'azienda, scegliere gli allenatori, ma ilnon fa mai un gradino ...