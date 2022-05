Ottimo riscontro per il carciofo di Pietrelcina Presidio Slow Food (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPietrelcina (Bn) – Grande successo a Pietrelcina per la 42 esima edizione della Sagra del carciofo. La manifestazione, che ha sempre rappresentato un momento storico della tradizione del Paese, quest’anno ha acquisito maggior valore in seguito al riconoscimento del carciofo di Pietrelcina come Presidio Slow Food certificato. Come “Sale della Terra” abbiamo creduto fortemente nella creazione di questo Presidio, quando nel 2020, con un fondo del progetto “Piccoli Comuni del Welcome”, decidemmo di investire nella coltivazione del carciofo di Pietrelcina, sostenendo la formazione dei giovani migranti del SAI di Pietrelcina attraverso stage presso l’Azienda ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Grande successo aper la 42 esima edizione della Sagra del. La manifestazione, che ha sempre rappresentato un momento storico della tradizione del Paese, quest’anno ha acquisito maggior valore in seguito al riconoscimento deldicomecertificato. Come “Sale della Terra” abbiamo creduto fortemente nella creazione di questo, quando nel 2020, con un fondo del progetto “Piccoli Comuni del Welcome”, decidemmo di investire nella coltivazione deldi, sostenendo la formazione dei giovani migranti del SAI diattraverso stage presso l’Azienda ...

