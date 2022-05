OMM | nel 2021 gli indicatori climatici battono i record

(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Nelcambiamento climatico da. Lo sostiene l’Organizzazione meteorologica mondiale nel rapporto State of Climate, che sottolinea come quattrochiave abbiano infranto tutti iprecedenti. Il primo è la concentrazione di gas serra, che è salita dalle 413 parti per milione (ppm) del 2020 ai 420 ppm attuali. Anche la temperatura globale continua a lievitare raggiungendo 1,11°C sopra le media pre industriale (1850-1900). Gli altri due dati allarmanti sono la temperatura degli oceani, continua ad alzarsi a causa del riscaldamento dell’atmosfera e la loro acidificazione, dovuta al fatto che gli oceani assorbono circa il 23% delle di CO2 causate dall’uomo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

