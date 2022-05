Nucleare | fossili e pannelli solari | il cocktail ambiguo di Bruxelles

Advertising

reportrai3 : Il comitato di esperti incaricato dalla Commissione Ue aveva inserito nell’elenco degli investimenti verdi il sola… - RaijinTristano : @ecomstation1 @Marco_Abatecola Vuole imporre... Se non le piace non lo vota ed é fatto no? Comunque il nucleare é… - Against_Caste : RT @SilviaPortavoce: Mentre il mondo evolve verso il maxi accordo sull’eolico nel Mare del Nord e la dismissione dell’energia nucleare, i c… - SilviaPortavoce : Mentre il mondo evolve verso il maxi accordo sull’eolico nel Mare del Nord e la dismissione dell’energia nucleare,… - vito_failla : @jacopogiliberto @AvvocatoAtomico Lo chiediamo al chimico ex-merito? ?? Se il costo marginale dell'energia è quello… -

... non solo per contrastare la crisi climatica, ma anche per dire addio ai combustibili... Gas esono entrati nella lista degli investimenti sostenibili per la Commissione europea Lo ...... oppure se la risposta politica comunitaria si concentrerà sull'estensione dell'uso dei combustibili(cioè carbone e gas da fonti alternative) e dell'energia. Ciò che è chiaro è che ...I funzionari Ue hanno ammesso che per fare a meno delle importazioni energetiche dalla Russia bisognerà aumentare anche la produzione da fonti inquinanti ...“Proponiamo di rendere obbligatori i pannelli solari per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici residenziali entro il 2029. Questo è un piano ambizioso ma realistico”.