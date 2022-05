“Non è stata un’opportunità…”: Milan, la frecciata dell’ex fa sorridere l’Inter (Di giovedì 19 maggio 2022) L’ex del passato recente rifila una frecciata al Milan a pochi giorni dalla sfida scudetto con cui si chiudere il campionato di Serie A A Reggio Emilia, il Milan vuole muovere l’ultimo passo verso lo scudetto. La squadra di Stefano Pioli può giocare avendo due risultati a disposizione su tre per rimanere davanti all’Inter e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 19 maggio 2022) L’ex del passato recente rifila unaala pochi giorni dalla sfida scudetto con cui si chiudere il campionato di Serie A A Reggio Emilia, ilvuole muovere l’ultimo passo verso lo scudetto. La squadra di Stefano Pioli può giocare avendo due risultati a disposizione su tre per rimanere davanti ale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

