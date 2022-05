Lavoro 2022, Inps: nei primi 2 mesi +265mila posti (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA – Complessivamente le assunzioni, riferite ai soli datori di Lavoro privati, nel corso dei primi due mesi del 2022 sono state 1.208.000, registrando una forte crescita rispetto alle 863.000 dello stesso periodo dell’anno precedente. Le cessazioni nel complesso sono state 943.000, in aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+46%). Il saldo positivo è, dunque, di 265mila contratti di Lavoro. Lo ha reso noto l’Inps. L’incremento delle assunzioni ha interessato tutte le tipologie contrattuali: assunzioni intermittenti +64%, stagionali +45%, contratti a tempo indeterminato e in apprendistato +44%, contratti di somministrazione +37% e a tempo determinato +35%. Questo andamento riflette la dinamica della pandemia da Covid-19, particolarmente significativa nei ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA – Complessivamente le assunzioni, riferite ai soli datori diprivati, nel corso deiduedelsono state 1.208.000, registrando una forte crescita rispetto alle 863.000 dello stesso periodo dell’anno precedente. Le cessazioni nel complesso sono state 943.000, in aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+46%). Il saldo positivo è, dunque, di 265mila contratti di. Lo ha reso noto l’. L’incremento delle assunzioni ha interessato tutte le tipologie contrattuali: assunzioni intermittenti +64%, stagionali +45%, contratti a tempo indeterminato e in apprendistato +44%, contratti di somministrazione +37% e a tempo determinato +35%. Questo andamento riflette la dinamica della pandemia da Covid-19, particolarmente significativa nei ...

