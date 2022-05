La Russa: «Sostegno a Kiev». E ricorda l’invasione comunista dei carri armati russi in Ungheria nel ’56 (Di giovedì 19 maggio 2022) «L’Occidente ha risposto compatto all’aggressione Russa ma se l’Italia diventasse l’anello debole dell’Occidente, rompendo questa compattezza, mettendo in discussione il Sostegno militare a Kiev, diventerebbe il Paese inaffidabile come spesso ci hanno dipinto. Questo per noi avrebbe dei costi enormi, in termini di sicurezza, di rapporti economici e commerciali che si ripercuoterebbero sul benessere degli italiani». Lo ha detto il senatore di Fdi, Ignazio La Russa, nel corso del dibattito a Palazzo Madama sull’informativa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli sviluppi e le conseguenze del conflitto tra russia e Ucraina. La Russa: «Stiamo dalla parte dell’Italia e degli aggrediti» «Noi stiamo dalla parte dell’Italia, dalla parte degli aggrediti. E a coloro che riprendono gli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) «L’Occidente ha risposto compatto all’aggressionema se l’Italia diventasse l’anello debole dell’Occidente, rompendo questa compattezza, mettendo in discussione ilmilitare a, diventerebbe il Paese inaffidabile come spesso ci hanno dipinto. Questo per noi avrebbe dei costi enormi, in termini di sicurezza, di rapporti economici e commerciali che si ripercuoterebbero sul benessere degli italiani». Lo ha detto il senatore di Fdi, Ignazio La, nel corso del dibattito a Palazzo Madama sull’informativa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli sviluppi e le conseguenze del conflitto traa e Ucraina. La: «Stiamo dalla parte dell’Italia e degli aggrediti» «Noi stiamo dalla parte dell’Italia, dalla parte degli aggrediti. E a coloro che riprendono gli ...

