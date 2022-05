La risposta di Aurora Ramazzotti a chi sospetta che sia incinta (Di giovedì 19 maggio 2022) Due foto messa di profilo con una leggerissima pancia in evidenza, qualche abbraccio, ed ecco che Aurora Ramazzotti è di nuovo la protagonista del tam tam mediatico che la vorrebbe incinta. Di nuovo perché non è certo la prima volta che alla giovane conduttrice viene attribuita una gravidanza. Vi raccomandiamo... La risposta di Aurora Ramazzotti a chi si scandalizza per le foto "libera capezzoli" La 25enne, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, con la sua consueta ironia nelle sue storie ha detto la sua sulla polemica: "Volevo tran... Anche a dicembre 2021, fan e curiosi si erano sbizzarriti con la fantasia scambiando il post di un test rapido per il ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 19 maggio 2022) Due foto messa di profilo con una leggerissima pancia in evidenza, qualche abbraccio, ed ecco cheè di nuovo la protagonista del tam tam mediatico che la vorrebbe. Di nuovo perché non è certo la prima volta che alla giovane conduttrice viene attribuita una gravidanza. Vi raccomandiamo... Ladia chi si scandalizza per le foto "libera capezzoli" La 25enne, figlia di Erose Michelle Hunziker, con la sua consueta ironia nelle sue storie ha detto la sua sulla polemica: "Volevo tran... Anche a dicembre 2021, fan e curiosi si erano sbizzarriti con la fantasia scambiando il post di un test rapido per il ...

Advertising

glooit : Aurora Ramazzotti è incinta? La sua risposta è epica leggi su Gloo - Dreambig51234 : @Dosonliri7 Dai non penso che aurora ti abbia bloccato per una risposta scritta così gentile.... Conoscendoti avrai… - aurora_uras : @Raffenja11 @CinziaFufy74 Assolutamente no, ma deve ancora venire il giorno che una donna violi il mio consenso. Ac… - k90sfun : @aurora_gianna No, le ho bloccate la maggior parte ma purtroppo me le ritrovo sotto i tweet di risposta di alcuni e… - aurora_gianna : Gianma che ha ripostato la risposta di jess sulla loro amicizia ,io debole #jeru -