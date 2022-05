Juve-Bernardeschi, stop alle trattative per il rinnovo: parti distanti e diversità di vedute, sarà addio (Di giovedì 19 maggio 2022) La Juventus e Federico Bernardeschi non proseguiranno il percorso insieme e si diranno addio a fine stagione. Il club bianconero e l'entourage... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022) Lantus e Federiconon proseguiranno il percorso insieme e si dirannoa fine stagione. Il club bianconero e l'entourage...

Advertising

romeoagresti : Confermato: #Bernardeschi non rinnoverà il contratto con la #Juve // Confirmed: Bernardeschi will not extend his co… - _Morik92_ : Previsto nel fine settimana l'incontro tra la #Juve e l'agente di #Bernardeschi. - _Morik92_ : #Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con la #Juve ? - Tiarossi2 : RT @AlfredoPedulla: #Bernardeschi guadagnava più di 4 a stagione, la #Juve sarebbe arrivata al massimo a 2,5. Tutto secondo copione, addio.… - LucaB710 : RT @romeoagresti: Confermato: #Bernardeschi non rinnoverà il contratto con la #Juve // Confirmed: Bernardeschi will not extend his contract… -