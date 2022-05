Jolanda De Rienzo già pronta per l’estate: la sua preparazione bollente (Di giovedì 19 maggio 2022) Jolanda De Rienzo è un incanto assoluto, tanto è vero che il suo modo di fare giornalismo è amato in tutta Italia e nella sua Napoli. Gli antichi latini dicevano che nessuno poteva essere profeta all’interno della propria Patria, ma qualcuno ha cercato assolutamente in tutti i modi di poter sfatare questo mito, addirittura abbandonando una terra che gli aveva dato grandi opportunità per poter tornare alle origini in modo tale da poter mostrare tutto il proprio talento davanti alla propria gente, con Jolanda De Rienzo che ha fatto a tutti gli effetti questo tipo di carriera in questo momento è davvero premiata. Jolanda De Rienzo foto (Instagram)Non è per nulla facile in questi anni riuscire a entrare nel mondo della comunicazione, tanto è vero che sono stati moltissimi cambiamenti nel ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 19 maggio 2022)Deè un incanto assoluto, tanto è vero che il suo modo di fare giornalismo è amato in tutta Italia e nella sua Napoli. Gli antichi latini dicevano che nessuno poteva essere profeta all’interno della propria Patria, ma qualcuno ha cercato assolutamente in tutti i modi di poter sfatare questo mito, addirittura abbandonando una terra che gli aveva dato grandi opportunità per poter tornare alle origini in modo tale da poter mostrare tutto il proprio talento davanti alla propria gente, conDeche ha fatto a tutti gli effetti questo tipo di carriera in questo momento è davvero premiata.Defoto (Instagram)Non è per nulla facile in questi anni riuscire a entrare nel mondo della comunicazione, tanto è vero che sono stati moltissimi cambiamenti nel ...

jastemmonap1926 : RT @politaniano: Ho ascoltato Jolanda de Rienzo a OCW Sport, mi é sembrata un pochettino confusa, dovrebbero dirle di non bere prima di and… - politaniano : Ho ascoltato Jolanda de Rienzo a OCW Sport, mi é sembrata un pochettino confusa, dovrebbero dirle di non bere prima di andare in onda -