Isola 16, Edoardo Tavassi in lacrime a causa di Guendalina: ecco cosa è successo (Di giovedì 19 maggio 2022) Piccolo screzio familiare in Honduras durante un gioco che ha visto coinvolta Guendalina Tavassi. La naufraga infatti è stata protagonista di una prova ricompensa alquanto particolare. L'ex gieffina ha dovuto esprimere un giudizio sincero nel bene e nel male su ogni singolo naufrago, i quali non avevano nessun diritto di replica. Se le risposte fossero state ritenute sincere dallo spirito dell'Isola, al tramonto avrebbe ricevuto una dolce sorpresa da dividere con altri due naufraghi a sua scelta. Entusiasta, Guendalina si è subito messa alla prova, dando giudizi, alcuni positivi, altri negativi ai suoi compagni di avventura. Non è mancato nemmeno un rimprovero a Edoardo Tavassi: Sono tua sorella, il bene che ti voglio io non te lo potrebbe volere nessun altro, però la maggior parte ... Leggi su isaechia

maryyii__ : In questo litigio tra i tavassi Edoardo >>>> Guenda che ha obiettivamente sbagliato sia perché il fratello è protag… - FedericaRazzino : @Priolo9Giuseppe lo scorso anno criticavate awed perche non faceva niente sull isola ora vedremo se farete stessa c… - FedericaRazzino : @hamsik911 lo scorso anno criticavate awed perche non faceva niente sull isola ora vedremo se farete stessa cosa co… - FedericaRazzino : RT @hamsik911: Edoardo può prendere per il culo tutti, come aveva appena fatto con Gennaro, e poi appena gli si fa notare che sta sempre su… - FedericaRazzino : RT @Alessan07633755: Fosse stato nicolas ad attaccare come Guendalina ci sarebbe una crociata Guendalina giustamente sta attaccando Mercede… -