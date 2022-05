Giustizia | Marcucci | ' referendum sono stimolo'

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “Quando vedo che nelle nostre carceri fino al 40% dei reclusi è in attesa di giudizio, mi vengono i brividi. Allora iunoin più, una sferzata necessaria al Parlamento. Per la mia cultura meglio liberare mille colpevoli che punire un innocente. La libertà individuale deve essere un faro”. Così il senatore Pd Andreadurante la presentazione in Senato del suo libro Ioun liberale (Piemme) con Anna Finocchiaro.

