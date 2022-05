Gf Vip 7, una nota attrice verso il reality | Ecco di chi si tratta (Di giovedì 19 maggio 2022) Gf Vip 7, fra le papabili concorrenti della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ci sarebbe anche una nota attrice Ci sarebbe una “trattativa economica aperta” per averla nella Casa. Lei è una grande amica di Alfonso Signorini che da sempre è stata restia a partecipare ai reality show. Stiamo parlando di 0 Manuela Arcuri. A svelare della trattativa in corso è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Manuela ha un figlio di otto anni di nome Mattia e a luglio sposerà il suo compagno, Giovanni Di Francesco. Pare che a frenarla sia il matrimonio e il figlioletto. Tra i nomi di altri concorrenti circolati in questi giorni ci sono: Federico Fashion Style, Alvaro Vitali, Patrizia Groppelli e Pamela Prati (auto-candidata). Leggi anche–> Maurizio Costanzo a Teo Teocoli: ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Gf Vip 7, fra le papabili concorrenti della settima edizione delcondotto da Alfonso Signorini ci sarebbe anche unaCi sarebbe una “tiva economica aperta” per averla nella Casa. Lei è una grande amica di Alfonso Signorini che da sempre è stata restia a partecipare aishow. Stiamo parlando di 0 Manuela Arcuri. A svelare dellativa in corso è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Manuela ha un figlio di otto anni di nome Mattia e a luglio sposerà il suo compagno, Giovanni Di Francesco. Pare che a frenarla sia il matrimonio e il figlioletto. Tra i nomi di altri concorrenti circolati in questi giorni ci sono: Federico Fashion Style, Alvaro Vitali, Patrizia Groppelli e Pamela Prati (auto-candidata). Leggi anche–> Maurizio Costanzo a Teo Teocoli: ...

