Gf Vip 7, trattativa avanzata per Pamela Prati nel cast… ma c'è un problema da affrontare (Di giovedì 19 maggio 2022) A volte ritornano. Se con un taxi lo sapremo soltanto a Settembre, non appena avrà inizio la settima edizione del Grande Fratello Vip. Sembrerebbero infatti abbastanza avanzate le trattative per (ri)avere nella Casa di Cinecittà Pamela Prati, protagonista indiscussa della prima edizione del reality show non fosse altro che per quel 'chiamatemi un taxi, portatemi le valigie…" rimasto nella storia del programma. Squalificata dopo aver violato più volte il regolamento, l'ex showgirl del Bagaglino è pronta a rifare le valigie ed entrare nella Casa più spiata d'Italia. La stessa Pamela si è espressa in merito a una sua partecipazione al Gf Vip 7, nel corso di un'intervista al settimanale Nuovo: So che c'è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera ...

