Gas russo, per lo stop aiuti Ue da 300 miliardi: più carbone e nucleare (Di giovedì 19 maggio 2022) Quasi 300 miliardi di euro per accelerare sull?indipendenza energetica da Mosca. Il piano ?RePowerEU?, svelato ieri dalla Commissione Ue, spinge sulla transizione verde e sulle... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 19 maggio 2022) Quasi 300di euro per accelerare sull?indipendenza energetica da Mosca. Il piano ?RePowerEU?, svelato ieri dalla Commissione Ue, spinge sulla transizione verde e sulle...

Advertising

CottarelliCPI : Putin dice che l'Occidente sta effettuando 'un suicidio energetico'. A me sembra che il suicidio l'abbiamo commesso… - AngeloCiocca : In Ue ???? ora c'è la strada per pagare il #gas russo senza violare le #sanzioni. Come? Ovvio! Con l’apertura di un c… - ignaziocorrao : Una delle due direttrici principali del piano europeo per ridurre la dipendenza dal #gas russo, il #RepowerEu rigua… - infoitinterno : Gas russo, per lo stop aiuti Ue da 300 miliardi: più carbone e nucleare - PasqualeVacca12 : RT @durezzadelviver: Pare che l’UE abbia infine dato l’ok per il pagamento del gas secondo lo schema russo euro-rubli. Ennesima figuraccia… -