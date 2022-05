Franco Simone ricorda la sorella che non c’è più: “Avrei dato il mio successo per lei” (Di giovedì 19 maggio 2022) Si commuove Franco Simone, pensa alla sorella che non c’è più e a Oggi è un altro giorno confessa che ha dei sensi di colpa. “Era l’ultima cosa che pensavo quella di fare il cantante mi hanno quasi buttato sul palco la prima volta”. Era la madre che cantava ma a casa cantavano tutti, erano 9 figli e Franco Simone era il primo maschio dopo 5 figlie femmine, Silvana che non c’è più, era lei l’arrosta, autrice con voglie meravigliosa. “Se lei avesse voluto avrebbe fatto una carriera molto più grande della mia. Lei non ha mai accettato i soliti sentieri, era una bellezza tra Brigitte Bardot e Claudia Cardinale, bellissima e di una intelligenza rara. Non ha mai voluto cantare con me”. Si emoziona ricordandola. Franco Simone avrebbe dato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022) Si commuove, pensa allache non c’è più e a Oggi è un altro giorno confessa che ha dei sensi di colpa. “Era l’ultima cosa che pensavo quella di fare il cantante mi hanno quasi buttato sul palco la prima volta”. Era la madre che cantava ma a casa cantavano tutti, erano 9 figli eera il primo maschio dopo 5 figlie femmine, Silvana che non c’è più, era lei l’arrosta, autrice con voglie meravigliosa. “Se lei avesse voluto avrebbe fatto una carriera molto più grande della mia. Lei non ha mai accettato i soliti sentieri, era una bellezza tra Brigitte Bardot e Claudia Cardinale, bellissima e di una intelligenza rara. Non ha mai voluto cantare con me”. Si emozionandola.avrebbe...

