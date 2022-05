Fortnite: Come ottenere le ricompense GRATIS con Discord e un account PlayStation (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo la Skin GRATIS di Assassino Vulcanico, Epic Games regala altri oggetti per Fortnite, alcune coperture, uno spray, un’emoticon, una schermata di caricamento e un deltaplano, a seguire i dettagli per ottenerli tutti. Come sbloccare ricompense GRATIS per Fortnite di fine Stagione 2 Partiamo dalle ricompense PlayStation, le quali non necessitano di giocare su PS5 o PS4, ma richiedono un account GRATIS Sony PlayStation. Quindi effettuate l’accesso a questo sito con il vostro account Epic Games, che dovrà essere connesso a quello PlayStation tramite le impostazioni. La sfida è di sopravvivere alla tempesta 25 volte per ogni fase, contribuendo insieme alla ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo la Skindi Assassino Vulcanico, Epic Games regala altri oggetti per, alcune coperture, uno spray, un’emoticon, una schermata di caricamento e un deltaplano, a seguire i dettagli per ottenerli tutti.sbloccareperdi fine Stagione 2 Partiamo dalle, le quali non necessitano di giocare su PS5 o PS4, ma richiedono unSony. Quindi effettuate l’accesso a questo sito con il vostroEpic Games, che dovrà essere connesso a quellotramite le impostazioni. La sfida è di sopravvivere alla tempesta 25 volte per ogni fase, contribuendo insieme alla ...

