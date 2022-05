Firenze trasporti: torna la linea C2 nel centro della città dal 23 maggio (Di giovedì 19 maggio 2022) torna il servizio che collega il centro cittadino a Piazza Beccaria e Porta al Prato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 19 maggio 2022)il servizio che collega ilcittadino a Piazza Beccaria e Porta al Prato L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze trasporti: torna la linea C2 nel centro della città dal 23 maggio - Agipress : Rinnovo patente speciale, Nencini: 'A Firenze lunghe attese, chiedo provvedimenti al presidente della Regione e all… - info_lavoro : #Firenze #Trasporti #Autista #Terziario #Servizi #Magazzino #Logistica AUTISTA - FIRENZE E PROVINCIA - alessiogiobbi : RT @fsnews_it: Tra i focus ?? di The State of The Union ???? @EUISoU #SOU2022, evento di @EUI_EU a #Firenze fino al #7maggio, anche quello sui… - FirenzePost : Trasporti Toscana: consegnati 2 nuovi Treni Rock per la linea Firenze-Prato-Pistoia -