(Di giovedì 19 maggio 2022) Ilè accaduto nel pomeriggio di giovedì 19 marzo, a. Un uomo ha accoltellato a morte lae ferito gravemente con lo stesso coltello la13enne, la quale avrebbe tentato di dividere i genitori per salvare la madre. L’uomo, dopo l’intervento della polizia, è stato bloccato e condotto in questura per essere interrogato. La ragazzina è stata invece portata in ospedale, dopo che sono stati chiamati i soccorsi. Vi raccomandiamo... Ucraina, la lettera di un bimbo alla mamma morta: "Verrò da te in paradiso" Secondo Fanpage, ilè avvenuto in un palazzo di via Dario Campana a, in cui la coppia si occupava della manutenzione del giardino. L’uomo, avrebbe preso il coltello scagliando ...

Advertising

infoitinterno : Femminicidio a Rimini: uccide la moglie e ferisce la figlia che la difende - Ely_Vally : Ora in piazza Malatesta a #Rimini dove oggi si è compiuto un altro #femminicidio #nonunadimeno #19maggio - CorriereRomagna : Femminicidio a Rimini: il video - - ChiranAngelgela : Uccide la moglie e accoltella la figlia: 40enne fermato a Rimini. La bambina, 13 anni, era intervenuta per difender… - myo75ho : RT @Sandro_Russo74: Ogni maledettissimo giorno ??. Rimini, uccide la moglie a coltellate e ferisce gravemente la figlia che cerca di divider… -

Pubblicato il 19 Maggio, 2022 Un altro. L'ennesimo nel 2022 funestato così come gli altri anni che lo hanno preceduto di ...uomo di origini sudamericane ha accoltellato la moglie ae ...È questa la prima ricostruzione di quanto successo nel pomeriggio a, in una casa di via Dario Campana, dove è intervenuta la squadra mobile della polizia che ha bloccato l'uomo, portato in ...RIMINI. Femminicidio a Rimini. Un sudamericano ha accoltellato a morte la moglie e ferito gravemente la figlia di 13 anni, intervenuta per salvare la mamma. È successo oggi pomeriggio in una casa del ...È questa la prima ricostruzione di quanto successo nel pomeriggio a Rimini, in una casa di via Dario Campana, dove è intervenuta la squadra mobile della polizia che ha bloccato l’uomo, portato in ...