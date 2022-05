(Di giovedì 19 maggio 2022) L’ha dato il via libera al2022 per i. L’obiettivo è supportare tutti quei giovani medici e odontoiatri che per ragioni economiche e per mancanza di garanzie sono esclusi dal normale circuito bancario, fissando per loro un tasso di interesse migliore, nella maggior parte dei casi, rispetto a quello praticato dalle principali banche. Ilsi rivolge infatti ai40 e prevede un tasso di interesse fisso annuo dell’1,95%. Tra le finalità per le quali gli iscritti possono utilizzare i prestiti, ci sono l’acquisto della prima casa o di uno studio professionale, l’esecuzione di lavori di manutenzione dell’abitazione di proprietà o dell’immobile utilizzato per ...

Advertising

Il Denaro

... si legge sul sito della Fondazione, non è necessario compilare unquestionario sullo stato ... è chiaro, di una importante garanzia per gli iscritti all'e per le loro famiglie, ma anche, ...L'ha dato il via libera albando 2022 per i mutui immobiliari. L'obiettivo 'è supportare tutti quei giovani medici e odontoiatri che per ragioni economiche e per mancanza di garanzie sono ... Enpam, nuovo bando per mutui immobiliari aperto ai camici bianchi under 40 - Ildenaro.it L'Enpam ha dato il via libera al nuovo bando 2022 per i mutui immobiliari. L'obiettivo è supportare tutti quei giovani medici e odontoiatri.MILANO (ITALPRESS/WEWELFARE.IT) - La Corte dei Conti promuove l'Enpam, evidenziando l'azione svolta nel corso dell'emergenza pandemica con l'obiettivo di introdurre nuove tutele per gli iscritti, oltr ...