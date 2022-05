Draghi ha strigliato i ministri per i troppi ritardi sulle riforme (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - "I tempi delle riforme del Pnrr vanno rispettati". È il richiamo che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto ai ministri nel Consiglio dei ministri riferendosi al ddl concorrenza. Nell'ultima bozza di riformulazione del testo si prevede che l'iter per lo sblocco delle gare per le concessioni balneari si completi nel 2024 e anzi nel centrodestra c'è chi spinge anche per allungare l'orizzonte. Ma la sentenza del Consiglio di stato prevede la decadenza delle attuali concessioni a fine 2023, da qui l'impasse con FI e Lega che hanno chiesto ulteriori approfondimenti insistendo sulla necessità che le votazioni sul provvedimento inizino solo in presenza di un accordo sul tema delle concessioni balneari, con l'esecutivo che tiene il punto. Draghi ha iniziato una serie di interlocuzioni ... Leggi su agi (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - "I tempi delledel Pnrr vanno rispettati". È il richiamo che il presidente del Consiglio Marioha fatto ainel Consiglio deiriferendosi al ddl concorrenza. Nell'ultima bozza di riformulazione del testo si prevede che l'iter per lo sblocco delle gare per le concessioni balneari si completi nel 2024 e anzi nel centrodestra c'è chi spinge anche per allungare l'orizzonte. Ma la sentenza del Consiglio di stato prevede la decadenza delle attuali concessioni a fine 2023, da qui l'impasse con FI e Lega che hanno chiesto ulteriori approfondimenti insistendo sulla necessità che le votazioni sul provvedimento inizino solo in presenza di un accordo sul tema delle concessioni balneari, con l'esecutivo che tiene il punto.ha iniziato una serie di interlocuzioni ...

