Draghi ai ministri | il governo porrà la fiducia sul ddl concorrenza Se non passa | tutti a casa

ROMA - Basta liti: il governo porrà la fiducia sul ddl concorrenza. Se venisse bocciato, tutti a casa. Mario Draghi, a quanto si apprende da fonti ministeriali, ha chiesto di velocizzare l'iter di approvazione del ddl concorrenza, per evitare di non rispettare le scadenze del Pnrr L'articolo proviene da Firenze Post.

