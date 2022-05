Biraghi: “Questa è stata una stagione positiva, qualche passo falso al primo anno è fisiologico” (Di giovedì 19 maggio 2022) Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiali del club viola. Queste le parole del giocatore sull’analisi generale della stagione e sulla gara che si disputerà sabato sera al Franchi tra Fiorentina e Juventus. “Sabato sera sarà una partita difficile, sarà l’ultima e c’è ancora tutto in gioco. Sono sicuro che tutti insieme, con l’aiuto dello stadio andremo a prenderci Questa vittoria. Fin qui abbiamo fatto una grande stagione, abbiam fatto grandi cose alternate a qualche passo falso. Penso che nel primo anno dove siamo tornati a fare le cose sul serio può capitare. Quando inizi un percorso nuovo il primo anno è complicato ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Cristiano, terzino sinistro della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiali del club viola. Queste le parole del giocatore sull’analisi generale dellae sulla gara che si disputerà sabato sera al Franchi tra Fiorentina e Juventus. “Sabato sera sarà una partita difficile, sarà l’ultima e c’è ancora tutto in gioco. Sono sicuro che tutti insieme, con l’aiuto dello stadio andremo a prendercivittoria. Fin qui abbiamo fatto una grande, abbiam fatto grandi cose alternate a. Penso che neldove siamo tornati a fare le cose sul serio può capitare. Quando inizi un percorso nuovo ilè complicato ...

