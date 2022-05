12 dimore storiche in Italia per sentirsi un re (Di giovedì 19 maggio 2022) Mai pensato di dormire in una delle dimore storiche dove per esempio ha riposato un re o un nobile aristocratico? Noi abbiamo scovato 12 luoghi ad alta scenografia, spesso progettati da grandi maestri come Michelangelo. Che siano hotel 5 stelle lusso o intere residenze storiche da affittare in un gruppo di amici , qui la parola d’ordine è servizi al top, ambienti dal fascino rétro e affacci spettacolari. LEGGI ANCHE: Viaggio nei bar degli hotel più iconici del mondo Stravinskij Bar Hotel de Russie, Roma All’interno dell’Hotel de Russie, lo Stravinskij Bar(https://www.roccofortehotels.com/it/hotels-and-resorts/hotel-de-russie/ristoranti-bar/stravinskij-bar/){: target=" blank"}, affacciato su un giardino segreto, è l’elegante ritrovo per appassionati di miscelazione d’autore. Un ricercato menù di cocktail classici contemporanei, una ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Mai pensato di dormire in una delledove per esempio ha riposato un re o un nobile aristocratico? Noi abbiamo scovato 12 luoghi ad alta scenografia, spesso progettati da grandi maestri come Michelangelo. Che siano hotel 5 stelle lusso o intere residenzeda affittare in un gruppo di amici , qui la parola d’ordine è servizi al top, ambienti dal fascino rétro e affacci spettacolari. LEGGI ANCHE: Viaggio nei bar degli hotel più iconici del mondo Stravinskij Bar Hotel de Russie, Roma All’interno dell’Hotel de Russie, lo Stravinskij Bar(https://www.roccofortehotels.com/it/hotels-and-resorts/hotel-de-russie/ristoranti-bar/stravinskij-bar/){: target=" blank"}, affacciato su un giardino segreto, è l’elegante ritrovo per appassionati di miscelazione d’autore. Un ricercato menù di cocktail classici contemporanei, una ...

