Vuoi una vita lunga come la Regina Elisabetta? Non mangiare questi alimenti (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Regina Elisabetta è la sovrana più anziana del mondo. I suoi 96 mostrano una grande cura anche nell’alimentazione. Cosa evitare per avere una vita lunga. La Regina Elisabetta ha sempre attirato attorno tantissime curiosità. Soprattutto per il fatto di essere diventata la sovrana più anziana al mondo. Tanti i piccoli segreti che l’hanno condotta ad un età così importante. Uno di questi riguarda l’alimentazione che si lega ad una dieta quotidiana. Ansa FotoSappiamo bene come l’alimentazione si un elemento decisivo per il nostro organismo. Seguire una dieta sana ed equilibrata permette non solo di non avere problemi ma anche di avere una vita longeva. Proprio come nel caso della ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laè la sovrana più anziana del mondo. I suoi 96 mostrano una grande cura anche nell’alimentazione. Cosa ere per avere una. Laha sempre attirato attorno tantissime curiosità. Soprattutto per il fatto di essere diventata la sovrana più anziana al mondo. Tanti i piccoli segreti che l’hanno condotta ad un età così importante. Uno diriguarda l’alimentazione che si lega ad una dieta quotidiana. Ansa FotoSappiamo benel’alimentazione si un elemento decisivo per il nostro organismo. Seguire una dieta sana ed equilibrata permette non solo di non avere problemi ma anche di avere unalongeva. Proprionel caso della ...

chetempochefa : 'Poi però superati gli anta per una donna sopraggiunge il problema dei genitori anziani. Che fai? Li gasi? Quindi,… - oroblu4 : @CircusRedTicket @loredanamascia2 Ok ???? scusa, sai a volte è capitato di conoscere uomini sposati che hanno storie… - ShitPos93527936 : Questo è il problema della community lgbtq. Vieni forzato per fare una cosa che non vuoi e poi vieni etichettato om… - eleeeevituzz : RT @caroligii: 'Vediamo dai..' ma vediamo cosa? CHE ALTRO DEVI VEDERE? TI HA POSTATO UNA FOTO SULLE STORIE, SI È DICHIARATA SU CANALE 5 ,… - LengoCotto : @ServoSatana @merinaspic vuoi mandarmi ancora una volta le foto del cazzo? -