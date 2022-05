Ultime Notizie Roma del 18-05-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco abitare la Russia comunicherà l’ambasciatore italiano starace La decisione di espellere 24 diplomatici italiani l’ho detto alla Gilda portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ennesima sul lavoro un sottufficiale dell’esercito di 49 anni morto in seguito a un incidente sul lavoro mentre lavorava al deposito munizioni ed esplosivi Mario La Barbera di nero Montoro a Narni in provincia di Terni c’è questa bestia in lui ho paura di vivere con lui ancora una scossa i coltelli in cucina e dormo con la camera chiusa a chiave però le porti parole che ascoltate in un’aula di tribunale a distanza di tempo da quando sono state pronunciate squarcio non ulteriore velo su quello che deve essere successo nei primi mesi della morte di Laura perselli e Peter noi Mar la coppia uccisa dal figlio ...