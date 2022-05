“The Circle”, ecco la piattaforma interattiva che rivoluziona gli eventi virtuali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nasce a Milano The Circle, un nuovo format per eventi digitali che facilita ancora di più la comunicazione a distanza grazie a una piattaforma totalmente interattiva che può ospitare fino 20 mila utenti collegati contemporaneamente (di cui fino a mille sullo schermo virtuale) e 4 milioni in streaming. “The Circle – spiegano gli ideatori, Sergio Rinaldi e Alma Tagliaferri – si presenta come un teatro a forma circolare nel quale il protagonista della scena è un innovato muro digitale in altissima definizione, di dimensioni personalizzabili. Il tutto, regolato da una cabina di regia snella con telecamere mobili che facilitano l’interazione, dando vita a dei veri e propri show coinvolgenti. The Circle è il primo ecosistema di comunicazione nato per facilitare un contatto audio-visivo in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nasce a Milano The, un nuovo format perdigitali che facilita ancora di più la comunicazione a distanza grazie a unatotalmenteche può ospitare fino 20 mila utenti collegati contemporaneamente (di cui fino a mille sullo schermo virtuale) e 4 milioni in streaming. “The– spiegano gli ideatori, Sergio Rinaldi e Alma Tagliaferri – si presenta come un teatro a forma circolare nel quale il protagonista della scena è un innovato muro digitale in altissima definizione, di dimensioni personalizzabili. Il tutto, regolato da una cabina di regia snella con telecamere mobili che facilitano l’interazione, dando vita a dei veri e propri show coinvolgenti. Theè il primo ecosistema di comunicazione nato per facilitare un contatto audio-visivo in ...

