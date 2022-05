Stefania Craxi succede a Petrocelli con voti della Meloni. Conte insorge: è una nuova maggioranza (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bastano le due prime votazioni nella commissione Esteri del Senato per eleggere la nuova presidente: Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e figlia dello storico leader del Psi, prevale su Ettore Licheri, candidato del Movimento 5 stelle, con 12 voti contro 9 e un'astensione. Per Giuseppe Conte è uno strappo da non minimizzare: riunisce immediatamente il Consiglio nazionale stellato, poi scandisce: "Oggi registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza, che spazia da Fratelli d'Italia sino a Italia viva" e avverte il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che "spetta innanzitutto a lui prendere atto della responsabilità di tenere in piedi questa maggioranza". "Forza Italia voleva la presidenza - lamenta dal canto suo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bastano le due prime votazioni nella commissione Esteri del Senato per eleggere lapresidente:, senatrice di Forza Italia e figlia dello storico leader del Psi, prevale su Ettore Licheri, candidato del Movimento 5 stelle, con 12contro 9 e un'astensione. Per Giuseppeè uno strappo da non minimizzare: riunisce immediatamente il Consiglio nazionale stellato, poi scandisce: "Oggi registriamo che di fatto si è formata una, che spazia da Fratelli d'Italia sino a Italia viva" e avverte il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che "spetta innanzitutto a lui prendere attoresponsabilità di tenere in piedi questa". "Forza Italia voleva la presidenza - lamenta dal canto suo ...

