Salerno, il sindaco Napoli applaude la Pdo Jomi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"Bravissime, ragazze. Siete il nostro orgoglio". Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli esprime i complimenti dell'Amministrazione Comunale di Salerno e della città per le atlete della PDO Jomi Salerno giunte seconde nel campionato nazionale di pallamano femminile. Le ragazze salernitane sono state superate sul filo di lana dalle rivali del Bressanone nella terza e decisiva gara scudetto. "Nonostante la comprensibile amarezza per aver ceduto il tricolore – dichiara Vincenzo Napoli – questa società merita il nostro applauso. La PDO Jomi è una vera dinastia della pallamano italiana sempre ai vertici di questa disciplina da molti anni. Complimenti per l'organizzazione, la determinazione, la valorizzazione dei talenti. Ed in ...

