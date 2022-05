Rosato (Italia Viva): «Inutile accusarci, Conte non aveva i numeri per eleggere il presidente della commissione Esteri» – L’intervista (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella sua intemerata sulla maggioranza “di carta” che avrebbe lasciato il posto ad una nuova coalizione da Fratelli d’Italia a Italia Viva, l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha tirato in ballo soprattutto il partito fondato da Matteo Renzi. Sarebbe Italia Viva, nella sua ricostruzione, la maggiore responsabile dello sgambetto fatto al candidato pentastellato Ettore Licheri che questa mattina, 18 maggio, al momento dell’elezione del presidente della commissione Esteri del Senato (chiamato a sostituire Vito Petrocelli) è stato battuto da Stefania Craxi per 9 voti a 12. Il coordinatore nazionale di Iv, Ettore Rosato, però, rispedisce le accuse al mittente e alza il tiro: «Non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nella sua intemerata sulla maggioranza “di carta” che avrebbe lasciato il posto ad una nuova coalizione da Fratelli d’, l’exdel Consiglio, Giuseppeha tirato in ballo soprattutto il partito fondato da Matteo Renzi. Sarebbe, nella sua ricostruzione, la maggiore responsabile dello sgambetto fatto al candidato pentastellato Ettore Licheri che questa mattina, 18 maggio, al momento dell’elezione deldel Senato (chiamato a sostituire Vito Petrocelli) è stato battuto da Stefania Craxi per 9 voti a 12. Il coordinatore nazionale di Iv, Ettore, però, rispedisce le accuse al mittente e alza il tiro: «Non ...

Advertising

Ettore_Rosato : Ma tutti quelli che criticavano Draghi ancor prima che partisse per missione negli USA adesso chiederanno scusa? A… - DFianoli : Conte schiaffeggiato da Rosato. Non datemi del Renziano, avrei esultato anche se fosse stato schiaffeggiata da Bomb… - enniocutrona : @Ettore_Rosato Sai solo offendere, ma che razza di politico sei, dovresti solo vergognarti. Siete il male dell'Ital… - ultimora_pol : #Italia #Senato Ettore #Rosato: 'Sono sicuro che IV ha votato schedario bianca in commissione esteri.' @ultimora_pol - gio_figo : RT @Abner_9_: @Ettore_Rosato Non avete un programma, vi attaccate ora a questo e ora a quel partito per sopravvivere! Siete dei parassiti!… -