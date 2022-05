Quirinale | convegno ' Nature in mind' presentato a Mattarella

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag (Adnkronos) - In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, è statonel pomeriggio alal Presidente della Repubblica, Sergio, ilinternazionale "in- Una nuova cultura della natura per la tutela della biodiversità", organizzato dall'Arma dei Carabinieri, con il suo Reparto di specialità delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari. Lo rende noto il. Dopo l'intervento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, il Presidenteha rivolto un discorso ai presenti. Era presente il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Il, in programma a Roma nelle giornate del 19 e del 20 maggio, precede la ...

C o m u n i c a t o In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, è stato presentato nel pomeriggio alal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ilinternazionale "Nature in Mind - Una nuova cultura della natura per la tutela della biodiversità", organizzato dall'Arma dei ...Eredità e attualità dopo 60 anni", ha inviato al Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Roberto Antonelli, il seguente messaggio: 'Ilche l'Accademia Nazionale dei Lincei ha ... Presentato al Presidente Mattarella il Convegno internazionale sulla tutela della biodiversità organizzato dall'Arma dei Carabinieri Roma, 18 mag In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, è stato presentato nel pomeriggio al Quirinale al Presidente della Repubblica, Sergio Matt ...Trenta anni fa venne adottato il testo finale della Convenzione sulla diversità biologica nel corso dell’assemblea dell’Onu di Nairobi il 22 maggio 1992, aperta poi alla firma il 5 giugno 1992 a Rio d ...